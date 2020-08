MOSTAGANEM : L’été de tous les dangers … !?

Certes, l’été c’est toujours le bruit, le klaxon, les veillées nocturnes, les intoxications alimentaires, les mariages bruyants…, engendrant des nuisances pouvant être contrôlées, tandis que le Covid 19, ça fatigue tout le monde très particulièrement, le personnel médical et paramédical très harassé et çà tue. Donner du sens à ses vacances, en considérant le passage d’une activité en général au repos bien mérité, comme étant un changement de vie provisoire à adopter, c’est le choix de citoyens de Mostaganem et d’autres qui viennent de toutes les régions, essayant tant bien que mal de préparer leur étape estivale avec beaucoup de soins, pour jouir de vacances en toute quiétude et leur donner un sens à Mostaganem.. Malheureusement, cette année, les vacanciers appelés à la vigilance, au respect des gestes barrières, port de masque, distanciation, afin d’éviter la contamination au Covid-19, sont tenus de respecter les mesures sanitaires et le dispositif de sécurité mis en place par les pouvoirs publics à tous les niveaux. Chacun sait que les vacances d’été sont en effet propices à un certain relâchement des habitudes citoyennes, quand certaines situations estivales pourraient aider la pandémie à se propager, tels que les nombreux rassemblements festifs ( mariages, circoncisions…), sans distanciation qui peuvent laisser craindre un retour en force du virus, plus infectieux que jamais. Pour ce qui est des baignades dans les plages, les professionnels de la santé affirment que “ le risque majeur dans les plages est lié à la promiscuité’’. A Mostaganem, à l’instar des autres wilayas le danger est omniprésent, et la pandémie du Covid 19 risque de se propager davantage, si le citoyen néglige toutes les recommandations et mesures sanitaires prises par les autorités et pouvoirs publics. Hélas, la menace que représente le Coronavirus qui ne semble pas inquiéter outre mesure certains de nos concitoyens, n’est franchement pas prise au sérieux, alors qu’elle est bien réelle quand le comportement de beaucoup d’entre eux n’est pas du tout rassurant. Pour échapper à d’autres mesures de confinement et pour notre protection à tous, respectons les recommandations et choisissons des lieux de fréquentation et d’accueil saints. Ayons pitié de nos personnels de la santé tous corps confondus qui souffrent le martyr et parfois meurent en essayant de sauver des vies humaines. Aidons-les en respectant les gestes barrières. Rendons hommage à tous ces hommes et femmes qui sont au front en premières lignes.