MOSTAGANEM : L’auteur du meurtre de Sidi Laâdjel écroué

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Mostaganem ont procédé à l’arrestation du meurtrier de la jeune victime (KH.H) âgée de 19 ans , résidant dans la localité de Sidi Laâdjel , commune de Sayada, tuée d’une façon horrible par son voisin (Z.M), âgé 34 ans, ce dernier a asséné plusieurs coups de poignard , qui lui ont été fatales avant son évacuation à l'hôpital a t on appris. Le jour même après le crime, le dénommé (Z.A) âgé de 57 ans, s’est rendu au siège de la brigade pour signaler le forfait accomplit par son fils, sur la personne de son voisin, et qui s’est enfui vers une destination inconnue. Immédiatement plusieurs rondes ont été lancées par les unités renforcées par la brigade de sécurité et d'intervention (SSI), et ce, pour arrêter le suspect. Les investigations ont amené les éléments de la brigade à se rendre au domicile de ses frères où il a été procédé à la récupération de l’arme du crime auprès de son frère répondant aux initiales (Z.K), âgé de 35 ans et résidant dans la commune de Kheir Eddine , où ce dernier a déclaré lors de son interrogatoire que le suspect l’avait rencontré le jour du crime vers 9H00 du matin pour l’informer qu’il a été victime de vol par son voisin, et qu'il voulait riposter, pour revenir une 2ème fois vers 11 heures le même jour lui annonçant avoir poignardé le dénommé (K.K). Après intensification de l’enquête et le recueil des informations, il a été déterminé le lieu exact de présence du suspect et son arrestation à la commune de Sidi Lakhdar le même jour de son forfait vers (14h15). Après interrogatoire du suspect, il a avoué qu'il avait tué son voisin pour se venger de lui après que ce dernier l’ait volé un jour avant l'incident. Pour se venger de la victime, le suspect avait alors acheté une arme blanche, pour se rendre ensuite vers le domicile de la victime à Sidi Al Adjal où il l’avait aperçu à l’entrée du bâtiment pour lui donner plusieurs coups de poignard et fuir laissant sa victime plongée dans une mare de sang. Une fois l’enquête achevée, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Ain Tédelès qui avait à son tour renvoyé l’affaire devant le juge d’instruction qui avait prononcé la mise en détention préventive du suspect en attendant son jugement.