MOSTAGANEM : L’ancien directeur de l'investissement de la wilaya placé sous mandat de dépôt

L’ancien directeur de l'investissement de la wilaya de Mostaganem, actuellement directeur de l'investissement à Ain Defla a été placé tard dans la soirée d’hier, mercredi, sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de Mostaganem. Dans le même sillage, la chambre d’accusation a libéré dans la même journée, le chef de cabinet de la wilaya de Mostaganem, qui était en détention provisoire pour la même affaire depuis le 20 février dernier. Rappelons que 39 personnes entre témoins et accusées sont citées dans l’affaire de dilapidation du foncier de Mostaganem, parmi les accusés figurent plusieurs directeurs de wilayas et des patrons de complexes touristiques et autres, ainsi que l’ancien wali Temmar qui se trouve actuellement en détention provisoire à El Harrach.