MOSTAGANEM : L’agriculture manque de main-d’œuvre

Les propriétaires des exploitations agricoles et les patrons des sociétés spécialisées (qui sont aussi liées à l’agriculture) au niveau de la wilaya de Mostaganem trouvent, en effet, du mal à combler leur besoin en matière de main d’œuvre. Cette carence n’arrête pas de s’accentuer depuis quelques années au point où la demande en la matière se fait de plus en plus criarde, notamment pendant la période d’élagage et de greffage des arbres fruitiers, lorsque la récolte doit se faire impérativement et lors de la période de maturation des jeunes pousses quand il s’agit des cultures maraîchères. Alors que les services agricoles de la wilaya de Mostaganem s’attendent à une production record à l’issue de la campagne de cueillette, un autre problème se pose lors de l’embauche des manœuvres pour la récolte des olives. Ces derniers ne font pas la cueillette avec la pratique technique de peignage, de gaulage et de vibration pour éviter la destruction de l’olivier, ils cassent indélicatement, les branches pour cueillir le fruit de l’olivier et remplir les caisses afin de gagner plus d’argent sans se soucier du massacre causé à l’arbre. Pour une caisse pleine d’olives récoltées, le cueilleur reçoit un montant de 400da. Il a été constaté que des oliviers ont subi des dégâts par la casse des branchages. Face à cette situation, l’arbre réagit et ne produit pas d’olive l’année d’après car, les bourgeons ont été détruits. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de surveiller les champs oléicoles au moment de la récolte pour éviter la destruction des oliviers. Les oléiculteurs incitent les travailleurs d’appliquer les techniques de la récolte appropriée.