MOSTAGANEM : L’UGCAA commémore la grève des 8 jours

L’union des commerçants et artisans Algériens de Mostaganem, en collaboration avec la direction des anciens moudjahidine, la direction du commerce et l’association des consommateurs, en présence de la société civile ,a organisé une journée « portes ouvertes sur la commémoration du 63e anniversaire de la grève des 8 jours, déclenchée le 28 janvier 1957 …», sous le parrainage de M. le wali de Mostaganem, M.Abdessamie Saïdoune. L’évènement a été commémoré,à la maison de la culture,sise au niveau de la cité des 400 logements. Dans ce cadre, cette journée a été marquée par des interventions relatant l’esprit de la glorieuse révolution menée par le FLN et son combat, pour la juste cause, sous tous les fronts et par tous les moyens, contre la puissance d’occupation coloniale. En outre, ce thème a été illustré par la projection d’un film sur cette grève historique qui a laissé une certaine émotion chez les participants à cette commémoration ayant réuni des personnalités de Mostaganem. La présence du wali a ajouté plus de valeur à cette journée commémorative aux termes de laquelle, le Coordinateur de l’union des commerçants de Mostaganem, M.Hadj Mohamed Taïfour n’a pas manqué de rendre un hommage d’accueil au nouveau wali de Mostaganem, en la personne de M. Abdessamie Saïdoune, en lui offrant un cadeau symbolique ,en guise de bienvenue dans la perle de la méditerranéen qu’est Mostaganem.