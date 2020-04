MOSTAGANEM : L’ONA mobilisé à fond contre le covid-19

Au chef-lieu de wilaya, l’ONA a lancé depuis l’annonce du premier cas de coronavirus en Algérie, une première opération de nettoyage et de désinfection du centre-ville en ciblant les sites allant de l’entrée ouest de la ville, à partir de la place du Barail jusqu'à la sortie sud en contrebas du stade OPOW, ainsi que l’hôpital ‘’Che Guevara’’, a indiqué le directeur de ce établissement public, M. Goumidi Laid. Cette opération organisée conjointement avec la direction de l’environnement et les services de la daïra et de la commune , a mobilisé une dizaine de travailleurs de l’ONA et d’autres volontaires ainsi qu’un une citerne à eau des produits désinfectants et un total de 24 pulvérisateurs, a-t-on indiqué de même source. Les services de l’APC de Mostaganem, dirigée par M. Belkhodja Abdelkader, ont participé à cette opération qui se poursuivra jusqu’à la fin de la pandémie avec la participation d’autres partenaires dont la protection civile et la Conservation des forêts qui mobiliseront notamment leurs moyens matériels dons des camions dotés de lances à eau, l’Epic Mosta Propre, le Centre d’enfouissement technique et l’Algérienne des eaux ADE. Un nombre de 23 tracteurs agricoles dotés de pulvérisateurs et appartenant à des agriculteurs d’autres communes a été recensé. Ils seront mobilisés en cas de nécessité, a-t-il observé. Une deuxième opération de nettoyage sera organisée à partir de la semaine prochaine et sera élargie vers d’autres sites, afin de toucher plus d’espaces publics, a indiqué M. Goumidi, qui a ajouté que parallèlement à cette opération, la campagne de sensibilisation sur les recommandations à suivre afin de limiter la propagation du coronavirus, se poursuit. Par ailleurs, les appels à observer les recommandations sanitaires (observation de règles d’hygiène et confinements) visant à limiter la propagation du virus Covid-19 se poursuivent à travers les médias, les réseaux sociaux, alors que le travail de proximité par voie d’affichage, de porte à porte, et de appels par mégaphone, menée par la société civile s’intensifie à travers toute la wilaya.