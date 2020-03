MOSTAGANEM : L’EPSP se lance dans une vaste campagne de désinfection

Dans le cadre de la prise de toutes les mesures de prévention et de précaution visant à endiguer la progression du virus Covid-19 et sur les instructions du Dr Mohamed -Toufik Khalil directeur de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem, c'est dans la matinée du mardi 17 mars 2020 que l'entreprise publique de santé de proximité de Mostaganem,(EPSP) qu'a été menée une vaste campagne de désinfection et de stérilisation pour la lutte contre la propagation éventuelle de nouveaux cas de virus corona. Cette opération a ciblé, dans son premier jour, l'auberge de jeunesse "Cherif Abdelkader" de la cité "Salamandre", l'auberge de jeunesse de la "Crique de Salamandre, le centre de vacances et de loisirs de Salamandre, l'auberge de jeunesse de "Karrouba". L'opération en cours a ciblé également le siège du tribunal administratif et sera élargie à tous les autres sièges administratifs et touchera aussi les écoles. À noter que l’établissement public de la santé de proximité de Mostaganem (EPSP) a fourni tous les moyens nécessaires pour la conduite de cette opération de prévention et de lutte .Cette mobilisation des moyens disponibles se propose de réaliser les opérations de désinfection et de stérilisation du matériel, des machines et appareils qui sont utilisés pour les soins de santé.