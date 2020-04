MOSTAGANEM : L’EPSP organise une large opération de stérilisation

A noter la participation remarquable de la Protection civile, sécurité nationale, l'un des agriculteurs du Douar Djedid ,M. Tayer Abdullah, le bureau communal de la prévention sanitaire de Ain Nouissy, les Scouts Musulmans Algériens (SMA), et l'Association « Kafil Al-Yatim » de la même Commune. Cette opération a été étendue à divers lieux à l’instar du Douar « Denden » et son stade de proximité ; Douar « Ouled Hamdane » et son stade de proximité» ;le quartier Kharrouba de Aïn-Nouissy, rue Hamiani Abdelkader, quartier Si Noureddine, quartier des 62 logements,2 quartiers vallée des jardins, station-service Naftal de Aïn Nouissy et la polyclinique à Aïn Nouissy. L’équipe du personnel paramédical s’ est déplacée ensuite vers la Commune de Hassi Mamèche où la même opération a été effectuée touchant la rue principale, le marché de fruits et légumes , les environs de la voie ferrée, tandis que l’opération est entrain de tirer à sa fin en ce moment. Enfin, notons l’aide et la participation très appréciée du citoyen, M. Tayer Abdallah , agriculteur au « Douar Djedid » avec son fils Aziz .Pour son engagement civique dans l’intérêt général, en mettant à la disposition des techniciens de la santé, son matériel consistant en un tracteur équipé d’un pulvérisateur utilisé dans la stérilisation et la désinfection, l’établissement de la santé de proximité de Mostaganem, lui adresse ses remerciements. On pourrait dire que cette initiative dédiée à prévention sanitaire dans cette période particulière est un bel exemple d’implication citoyenne dont l’utilité est indiscutable. N’est-il pas opportun qu’une telle opération soit étendue à l’ensemble des régions du territoire de la wilaya.