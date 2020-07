MOSTAGANEM : L’EPSP lance un programme de sensibilisation à Hassi Mamêche

L’entreprise publique de la Santé de proximité de Mostaganem (EPSP) Mostaganem, a lancé jeudi, une large campagne de prévention contre la propagation "Covid 19"en présence du chef de la daïra de Hassi Mamèche et des représentants des autorités locales. Y ont assistés, le directeur de l’EPSP de Mostaganem, les présidents des APC de Hassi Mamèche et de Stidia), Mme la représentante de l’APW de la wilaya, les chefs de la sûreté urbaine de la daïra de Hassi Mamèche, de la subdivision des forêts, de la brigade de la gendarmerie nationale, de l’unité secondaire de la protection civile et de la direction de l'environnement. Etaient également présents les Syndicats : des médecins, des paramédicaux et représentants de la Coordination nationale des agents de santé de l'Union générale des travailleurs algériens. Sans oublier la participation à cet évènement de diverses organisations et associations de la société civile. Du lieu de rassemblement, de sensibilisation et de lancement proprement dit de cette campagne a commencé au niveau de la Mosquée de Hassi Mamèche avec la mobilisation des moyens humains et matériels adéquats. Les citoyens ont interagi avec les personnels du secteur médical dont des médecins-conseils, des ambulanciers, techniciens de la santé, paramédicaux et jeunes bénévoles .A cet égard, ont été distribuées des brochures contenant des conseils et toutes les données concernant la prévention du virus corona et la nécessité d'une hygiène périodique des mains avec du savon et de l'alcool ainsi que le port de gants, masques médicaux de protection en respectant la distanciation physique entre les personnes et donc en évitant les espaces populeux qui sont des lieux de propagation de l’infection par le Coronavirus. Les animateurs de cette campagne ont souligné que les citoyens doivent adopter l’attitude de prudence en respectant les mesures préventives dans le mode de vie quotidien. Le directeur de l'EPSP de Mostaganem a précisé que des opérations de volontariat seront programmées au niveau de toutes les communes, selon un programme portant sur la sensibilisation et toutes les mesures de prévention à suivre ainsi que l'organisation de campagnes de propreté et de désinfection au niveau des places et équipements publics et ce ,en coordination avec les P/APC .Le chef de la daïra de Hassi Mamèche ainsi que les citoyens de cette commune ont salué cette initiative qu’ils ont appréciée notamment la participation des jeunes à une telle initiation éducative dans le domaine de la prévention sanitaire qui sont nombreux à s’impliquer dans la promotion et la préservation de la santé publique.