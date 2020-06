MOSTAGANEM : L’Association de la presse sportive rend hommage aux journalistes locaux

Oubliés pratiquement de la vitrine quotidienne de l'information, il est notoire que les journalistes sont mal payés, mal aimés souvent par certaines sphères et certains responsables pourtant. Quoique tout le monde consomme quotidiennement de l'information sous une forme ou sous une autre, les journalistes sont mis aux oubliettes dans le foisonnement des évènements relatifs à l"épidémie qui sévit depuis le mois de Mars 2020. Fort heureusement, M. Sidi Mohamed Iskander, président de l'Association de la presse sportive n'est pas à son premier éclat et, en homme de métier avisé, il a sorti ses collègues de l'ombre ce jeudi 11 Juin 2020 avec un coup de projecteur. Il a pu réunir l’ensemble des journalistes des trois (3) associations ainsi que les responsables de la communication de la Protection civile et de la sûreté de wilaya de Mostaganem. A cette occasion, il a décerné des diplômes d'hommage et de reconnaissances ainsi qu'un symbolique Kit de prévention contre le covid-19 à ses collègues présents et à travers eux aux "soldats de l'information" qui font leur travail avec vélocité et furtivité. Dans ce contexte, il s'est dégagé une expression de solidarité et de sympathie envers les journalistes ainsi que les travailleurs et leurs familles exerçant au niveau de la station radio locale de Boumerdès qui, on le sait, ont été victimes du SRAS CoV2 avec toutes les conséquences bouleversantes et ce, en leur souhaitant de sortir indemnes de ce virus. Cette nouvelle est tombée comme un couperet et a jeté une vive émotion parmi les participants à cette rencontre où certains ont pris la parole pour dire que le coronavirus, responsable du Covid-19 sera avec nous encore pendant un bon bout de temps. Dans ce contexte, les intervenants ont déclaré leur satisfaction quant à cette bienheureuse initiative où de nombreux amis on pu se croiser enfin depuis le début du confinement sanitaire. Sur un autre plan, ils ont invité nos concitoyens à faire preuve de civisme en respectant les consignes de prévention sanitaire avec rigueur et cela, combien même le confinement serait levé car le virus responsable de cette pandémie est particulièrement invasif.