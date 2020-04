MOSTAGANEM : L’Association Salsabil intensifie ses actions envers les établissements de santé

Dans une démarche de solidarité, de nombreux citoyens et organismes se sont portés volontaires pour prêter assistance au secteur de la santé dans sa lutte contre le coronavirus. C’est ce qui a été constaté depuis le début de cette crise, avec la multiplication des dons, notamment en produits de désinfection que des bénévoles ont offerts à des établissements de santé publique. Des jeunes et des associations ont également lancé des opérations de désinfection des lieux publics. À l’hôpital ‘’Che Guevara’’ de Mostaganem , des bénévoles de l’Association caritative Salsabil ont apporté leur assistance au personnel soignant en répondant à l’appel lancé pour la préparation de repas chauds. Des cuisiniers n’ont pas hésité à adhérer à cette démarche, en offrant leur service à l’hôpital, qui a mis à leur disposition le local nécessaire pour l’opération. Par ailleurs, on apprend que des propriétaires d’hôtel envisagent de mettre à la disposition des personnels des hôpitaux des étages entiers pour servir de lieu de mise en quarantaine ou de repos pour les médecins et infirmiers.