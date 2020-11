MOSTAGANEM : L'APC de Fornaka agonise !

Considérée comme l'une des plus riches communes de la wilaya de Mostaganem, de par les redevances fiscales des unités industrielles de sa zone qu'elle perçoit annuellement, l'APC de Fornaka semble faillir à ce statut qu'elle vient de perdre. Depuis octobre, elle ne compte plus parvenir à clore l’année en beauté sans se plaindre de cette crise financière qui la tenaille de partout. Aujourd'hui, rien ne va plus au sein de la mairie, le manque flagrant de papier se fait sentir de plus en plus , les agents n'osent plus lever la tête et demander encore et toujours aux administrés de bien vouloir aller chercher quelques feuilles de papier 21/27 pour se faire imprimer les pièces sollicitées…''Du jamais vu'', selon les déclarations d'un trentenaire venu juste ''retirer'' un extrait de naissance pour le complément d'un dossier . Ce dernier a été fort étonné d'être prié d'aller chercher une feuille ou deux pour se faire imprimer la pièce sollicitée ! Toujours en ce sens, un membre de l'APC également délégué au sein de l'une des antennes administratives de l'APC de la mairie de Fornaka, confirme avec tant de regret que l'APC est parvenue à une telle situation financière si catastrophique et affirme qu'il vient juste de s'acheter de ses propres poches une rame de papier 21/27 pour pouvoir répondre aux besoins administratifs des citoyens de la localité qu'il administre, et qu'il s'est payé également un flacon de grésil pour entretenir les locaux de l'antenne . Notons également à ce sujet que l'APC ne dispose point de sous pour se payer ni les fournitures de bureau pour ses services administratifs et ni les ingrédients pour entretenir ses locaux , selon ce membre qui se désole de la drôle de tournure de situation ! En plus de cette paralysie financière qui entrave déjà le bon fonctionnement des services administratifs, de par l'absence de fournitures de bureaux dont le plus flagrant reste le manque du papier si nécessaire pour ses multiples usages en milieu administratif, les 15 membres du conseil municipal semblent être si mal à l'aise face à cette crise qui secoue l'APC, ils sont les premiers à lui faire face et à la supporter de plein fouet, ils n'ont point reçu depuis le mois d'octobre leurs indemnités qu'ils percevaient mensuellement Certains ne paraissent point supporter ce manque de liquidités qui les ciblent en premier et qui ne se réglera qu'avec l'adoption du prochain budget au mois de Mars de l'année 2021. Ce manque flagrant d'argent n’a point prit de temps pour se répercuter sur le train du cadre de vie des citoyens. Une cité urbaine du chef-lieu de commune, sise à la rue de la gare, sombre déjà dés la tombée de la nuit dans l'obscurité totale, son éclairage public est défaillant. La presque totalité des lampadaires ont des lampes grillées qui attendent d'être changées, malheureusement l'APC ne dispose plus de sous pour pouvoir en placer de nouvelles et mettre un terme au noir en ce lieu de triste désolation . En attendant, les sous qui ne semblent point se pointer à l'horizon, les citoyens de Fornaka sont les uniques à être tant pénalisés par cette gestion des deniers publics si catastrophique !