MOSTAGANEM : Journée de solidarité pour le maintien du statut d’El Qods

Conjointement entre la Direction des affaires religieuses et du centre Islamique de Mostaganem, c’est dans la salle de ce centre, où ils étaient venus nombreux pour s’exprimer sur la question de l’intangibilité de la capitale des Palestiniens qu’est ‘’ Al Qods Echarif’’. En ce sens, ils étaient près d’une centaine à assister parmi les Imams des mosquées de la wilaya, les responsables de la Direction des affaires religieuses, les Scouts Musulmans Algériens notamment les élus ainsi que les représentants des associations de la société civile et autres, avaient participé à cet évènement marquant, dans lequel ils se sont retrouvés. Après la lecture de la ‘’Fatiha’’ et l’hymne national, les éminentes personnalités du culte musulman ont pris la parole tour à tour et, chacun à sa manière, ont repris à leur compte la fameuse phrase de feu Houari Boumediene en déclarant que ‘’ nous sommes avec le peuple Palestinien à tort ou à raison’’. Certains ont même entonné le refrain de la célèbre chanson de Fayrouz :‘’ Al Qodsu lana wel Beytu,lana’’.En somme, c’est un message clair qui vient d’être envoyé en direction de l’entité sioniste ainsi qu’à ses alliés parmi certains Américains dont le Président Trump et celui du Guatemala .Les discours prononcés par les intervenants ont fait savoir que la dignité du peuple Palestinien n’est pas négociable quel qu’en soit le prix à payer. Ils ont rappelé les nombreuses ‘’intifadha’’ et la ‘’Nekba’’ des Palestiniens qui ne sont pas prêts d’oublier les massacres de ‘’Sabra et Chatila’’.Quant aux citoyens participants à cet événement, ils ont eux aussi exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien frère, soulignant qu’ils étaient prêts à consentir des sacrifices pour la défense d’’’Al Qods Al Charif ‘’. Au final, avec une certaine émotion sincère, on aurait compris que le peuple Algérien, tout entier prend faits et cause avec le peuple Palestinien, dans le respect de ses traditions historiques, basées sur des principes justes.