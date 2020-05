MOSTAGANEM : Journée de l’étudiant en l’absence des étudiants

La journée nationale de l’étudiant a été commémoré par la direction de l’école supérieure d’agronomie de Mostaganem en présence de la directrice des Moudjahiddine de la wilaya, d’une représentante de la sureté et de quelques cadres et enseignants de l’école. Durant cet événement, une gerbe de fleurs a été posée et une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs après la levée de l’emblème. Le directeur de l’école supérieure d’agronomie, Bouderoua a précisé que cet établissement a eu l’honneur de célébrer cet événement car grâce à cette jeunesse que l’université existe toujours. Autrefois, il n’y avait que peu d’université alors aujourd’hui, on compte pas moins de 150 entre, écoles supérieures, instituts et universités. Ajoutant , c'’est une commémoration un peu spécifique, nous sommes à l’heure du confinement et les étudiants ne sont pas là et pour cause de cette épidémie, Covid 19. De sa part, la directrice, Leila Benmessaoud, a indiqué que cet événement du 19 mai 1956 coïncide avec le 19 mars de chaque année, la journée nationale de l’étudiant. Les étudiants avaient joué un rôle dans le renforcement de leur participation active à la guerre de libération nationale. Ils ont abandonné les bancs des universités pour défendre la cause nationale. En cette période, c’était l’esprit du patriotisme, et cela montre jusqu’à ce jour, l’étudiant a un rôle déterminant dans la construction du pays, ce qui dénote l’Etat à un rôle dans la société.