MOSTAGANEM : Interdiction de l’essayage des vêtements dans les magasins

Les mesures d’encadrement sanitaire liées à la reprise de certaines activités commerciales durant la période de confinement, appliqué en raison de la propagation du coronavirus, ont été fixées par une circulaire interministérielle. à Mostaganem, le commerçant est désormais tenu de mettre à l’entrée de son établissement un paillasson de décontamination, de nettoyer et désinfecter régulièrement toutes les surfaces de son commerce, de désinfecter régulièrement durant la journée toutes les surfaces qui sont à la portée du client, et ce, au fur et à mesure du flux de la clientèle et d’organiser l’entrée et la sortie des locaux couverts en prenant en compte les impératifs de distanciation. Le commerçant est également tenu d’organiser les files d’attentes en dehors du lieu de vente couverts en mettant des cordons ou rubans de sécurité accompagnés d’écriteaux invitant la clientèle au respect de cette consigne, de limiter l’accès à l’enceinte commerciale uniquement à deux ou trois personnes à la fois et au maximum, de mettre à la disposition des clients du gel hydro alcoolique, mettre en place une solution pour désinfecter la monnaie et pulvériser les billets, se protéger par un masque de protection et/ou une bavette même de fabrication artisanale, assurer un entretien régulier des surfaces et objets touchés ou manipulés par les clients et de disposer de conteneurs pour la collecte des déchets spécifiques (masques, gants mouchoirs, lingettes). Par ailleurs, les commerçants sont appelés, par cette circulaire, à généraliser l’usage des détecteurs ou check de température ainsi que les masques et/ou bavettes, et ce, en fonction de leur disponibilité sur le marché. La circulaire a, d’autre part, défini des mesures spécifiques qui s’ajoutent à celles obligatoires cités plus haut, pour des activités particulières, à l’instar le commerce d’habillement et de chaussures qui doivent utiliser des gels hydro alcooliques avant et après chaque essai, l’utilisation des sachets jetables en plastique pour tout essai de chaussure. La circulaire interdit strictement l’essayage pour les articles d’habillement.