MOSTAGANEM : Interception de deux harraga à Stidia

Selon un communiqué du groupement régional de la gendarmerie nationale, la brigade de gendarmerie de la commune de Stidia a reçu des informations faisant état de la préparation d’une opération clandestine d’émigration de deux personnes, vers la péninsule ibérique. L’action rapide des éléments de la gendarmerie locale a permis de procéder à l’arrestation d’un homme de 33 ans et de son compagnon de 31 ans et ce, au niveau de la côte maritime de la dite commune. La mise en échec de ces « harraga » s’est déroulée, le samedi 07septembre 2019 à 22 heures, selon les informations du communiqué qui précise, par ailleurs, que ces individus sont originaires de Mostaganem, tous les deux. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine et conformément au plan d’action du groupement régional de la gendarmerie nationale, les deux personnes en question seront traduites devant les autorités judiciaires, à l'issue de l'enquête sur cette affaire, indique le communiqué de la gendarmerie.