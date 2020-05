MOSTAGANEM : Intensification de la culture de la pastèque

La culture de la pastèque ou ''melon d'eau'' précoce, de la famille des cucurbitacées, s'est intensifiée ces dernières années dans la wilaya de Mostaganem, à considérer les superficies consacrées à ce fruit dans sa région sud. Devenue une culture de rente et cultivée principalement pour le marché local et national dans les localités de l’est de la wilaya, au fort potentiel hydrique minéralisé, cette pastèque de gros calibre sucrée et juteuse se caractérise par sa précocité et son goût gustatif très apprécié par les consommateurs. Pas moins de 1.510 hectares (1.350 ha pour la pastèque et 160 ha pour le melon) ont été consacrés à la culture de la pastèque au titre de l'année en cours, contre 1.300 ha l'année écoulée, alors que le rendement à l'hectare se situe autour de 60 tonnes, indique un bilan des services agricoles. Rafraîchissante, la pastèque est devenue la reine de la table chez certains mostaganemois en cette période de chaleur dans la région, qui coïncide cette année avec le mois sacré du Ramadhan, ainsi que chez les citoyens d'autres régions du pays. La culture de ce fruit d'été attire de nombreux planteurs qui voient dans cet investissement une source financière importante, au vu des revenus assez substantiels qu'elle génère. ''La pastèque est perçue comme une filière porteuse, et l'on constate de plus en plus d'agriculteurs qui investissent dans cette culture, certains venant d'autres régions du pays, telles que Ouargla, Mascara, Bouira, Tiaret et Ain-Defla'', a fait savoir un ingénieur agronome à la direction des Services agricoles (DSA).