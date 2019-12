MOSTAGANEM : Intempéries : l’ONA en état de mobilisation

Mostaganem a connu ces dernières 24 heures d’importantes chutes de pluies qui se sont traduites par diverses stagnations, dues principalement à l’accumulation de matières, transportées par les eaux de pluie provoquant l’obstruction des avaloirs, en certains points noirs. A ce sujet, le Directeur par intérim de l’office national de l’assainissement (ONA), division de Mostaganem, a indiqué que l’office est mobilisé en cette saison notamment pendant les intempéries, pour intervenir en cas de nécessité. Il a en outre précisé que ce mercredi, six (6) équipes d’intervention on été constituées et mobilisées avec la disponibilité d’un appui matériel à l’aide de deux (2) camions à pompes aspirantes. A cet égard, M.Laïd Goumidi, le directeur par intérim de l’ONA de Mostaganem, a précisé que les agents de Mostaganem sont intervenus en divers points noirs, à l’exemple du centre-ville de Mostaganem, du Douar « Krechiche » (Sayada) ou encore au niveau de la zone balnéaire de « Sablettes ».Il a ajouté que les interventions se poursuivent encore, çà et là pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales et éviter leur stagnation qui serait susceptible d’entraver la circulation générale ,tout en précisant que l’office ONA reste attentif et mobilisé à toute intervention qui serait nécessaire pour normaliser le réseau d’assainissement et assurer un service de qualité.