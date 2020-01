MOSTAGANEM : Installation du nouveau directeur de l’EPSP

Jeudi 09 janvier 2020, le docteur Bouziani Abdallah, président du conseil médical de l'établissement public de proximité de la santé de Mostaganem a organisé une cérémonie à l'occasion de la nomination du Dr Bahtita Djamel à la tête de l’EPSP de Mostaganem. Pour rappel, le Dr Bahtita Djamel a déjà travaillé en tant que médecin coordinateur au niveau de la polyclinique ; avec beaucoup de professionnalisme, il a laissé une bonne impression en termes de dévouement au travail et de bonne conduite et ce que beaucoup de ceux qui l’ont côtoyé de près, gardent comme impression, a-t-on appris. Ce qui lui a valu probablement d’être promu et d’être installé, en qualité de nouveau directeur de l’établissement de santé de proximité de Mostaganem (EPSP), lors de la cérémonie qui s’est déroulée en présence de M. Bouchnaf Sayed Ahmed, directeur de l'établissement public de proximité de la santé de Mostaganem, aux côtés du directeur des ressources humaines, du syndicat des praticiens de la santé publique, des membres du Syndicat algérien du paramédical et des représentants de l’union générale des travailleurs algériens .Y ont assisté notamment, les médecins chefs des unités de santé ainsi que les médecins coordinateurs, lors de l'ouverture de la cérémonie Dans une allocution prononcée par le président du conseil de la santé, il a été souligné que ce nouveau directeur est appelé à travailler pour donner un nouvel élan à l’établissement public de la santé de proximité (EPSP) de Mostaganem afin de contribuer à la redynamisation de l’institution de la santé et ce, avec le concours du personnel de l’établissement et de toutes les parties concernées. Il s’agit d'atteindre les objectifs souhaités consistant à offrir des prestations de service de meilleure qualité dans le domaine de la prise en charge des patients. Le Dr.Bouziani Abdallah, en sa qualité de président du conseil médical a indiqué que cet établissement de la santé possède d'énormes compétences médicales et paramédicales lui conférant des capacités humaines ainsi que matérielles susceptibles de le placer parmi les meilleurs du pays .Dans la pratique, les mostaganemois espèrent ne pas être déçus pour la énième fois et que l’état de santé de la « santé » ira mieux, puisque toutes les conditions sont réunies selon ce qui se dit.