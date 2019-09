MOSTAGANEM : Installation du nouveau chef de sureté de wilaya

Le contrôleur de police, directeur central auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), Hadid Abdennour, a procédé hier mercredi à Mostaganem à l'installation de Hammouni Mohamed, dans ses nouvelles fonctions de chef de sûreté de wilaya en remplacement du chef de sûreté intérimaire, Aliouet Mohamed, qui a été nommé chef de sureté de wilaya à Illizi. Au cours de cette cérémonie, le contrôleur de police, représentant du directeur général de la Sûreté nationale a appelé à jeter davantage de ponts de coordination et de coopération entre les différents services du corps de la police, pour "une meilleure protection des citoyens et du pays contre tous les fléaux". Soulignant que la ressource humaine constitue "l'épine dorsale" de la politique de développement et de modernisation de la Sûreté national, M. Hadid a encouragé les jeunes compétences du corps de la police à s'imprégner des expériences de leurs ainés "pour répondre aux attentes des citoyens et du pays". Cette cérémonie a été tenue en présence des autorités locales civiles et militaires.