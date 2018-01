MOSTAGANEM : Installation de 16 terminaux de paiement électronique

La Banque de Développement Local a organisé, avant-hier, à la Chambre du commerce et d’industrie Dahra (CCI), une journée de sensibilisation et d’information pour la promotion du paiement électronique. La directrice centrale du développement du paiement électronique à la BDL et spécialiste en monétique, Taleb Nawel, qui au passage a démontré le bon cheminement de la généralisation du E-paiement à travers le territoire national, a tenu à insister fortement à suivre le train de ce développement qui rend service au gouvernement mais aussi aux commerçants et aux foyers, pour convaincre les opérateurs économiques et privés, présents au Palais Consulaire, d’adopter les nouveaux produits de paiement électronique. Selon la conférencière, plus de 4.000 terminaux de paiement électronique TPE sont déjà opérationnels à travers le territoire. Et en dernier ressort, Mostaganem vient de se voir dotée elle aussi pour sa part, de 16 TPE installés dans une grande surface, des commerces généraux, un bijoutier, des pharmacies entre autres services publics. « Le chiffre, quoi qu’il demeure dérisoire face aux besoins réels du marché national, est appelé à un grand sursaut au fil des semaines à venir », a déclaré la directrice centrale. « Nous avons à la BDL la volonté de développer le E-paiement dans un contexte utile et pour la sécurité des commerçants et pour une meilleure traçabilité financière ». C’est la seule banque en Algérie qui s’est dotée d’une direction centrale dédiée exclusivement au développement des nouveaux produits de paiement électronique. « Notre banque s’est inscrite dans une démarche d’anticipation pour accompagner les opérateurs économiques qui sont obligés d’adopter le paiement électronique maintenant que la loi de finances 2018 les contraint à mettre à la disposition de leurs clients les TPE », ajoute Mme Taleb Nawel.