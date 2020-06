MOSTAGANEM : Inauguration prochaine de deux bureaux de poste avec 20 guichets

Alors qu’en 2015, nous étions, dit-il, à 50 bureaux de poste, 35 ont subit des aménagements, réhabilitations et extensions. Dans ce contexte, une nouvelle structure postale dans la commune de Sidi Ali de type (RP) dont les travaux de matérialisation sont en cours avec un taux de 60% sera réceptionnée le mois de septembre prochain en plus des 2 bureaux de poste existants, sachant que cette commune compte 60 000 âmes. Le même responsable a fait savoir qu'il a été inauguré récemment un nouveau bureau de poste dans la localité de Sirat qui s’ajoute à l’ancienne structure postale étant restreinte ne possédant que 3 guichets, où, les autorités locales ont proposé une garde communale abandonnée qui a été totalement modifiée et transformée en un bureau de poste spacieux d’une superficie de 80 m2, composé de 10 guichets, en plus d'un guichet dédié aux handicapés. C’est un bureau de classe 2 lequel a été consolidé par le recrutement des agents de la fonction publique du DAIP, transférés à cette institution de l’état. Le bureau de poste de Kedadra dans la commune de Fornaka, est passé d’un accès à 5 guichets après l’opération de réhabilitation et d’extension, lequel a été aménagé en R plus un. Il sera ouvert la semaine prochaine. A Hassi Mameche, le bureau de poste a bénéficié d’une opération d' aménagement et d'extension car il était composé de 3 guichets et un espace de 30 m2 pour passer à 6 guichets dont un réservé aux personnes aux besoins spécifiques et une salle d'attente et de réception d’une superficie de 60 m3. Le GAB a été déplacé dans une position plus aisée et un accès avec rampe spécifiquement pour cette catégorie sociale. La commune de Bouguirat compte 2 bureaux de poste dont un nouveau bureau de classe 1, composé de 20 guichets, lequel va être mis en service au cours de ce mois de juin avec d’autres projets similaires. La cité de Hai Essalem à Kharrouba a également bénéficié d’un projet de réalisation d’un bureau de poste de classe 1, considéré comme l’un des plus grands bureaux de poste de la wilaya, lequel est composé d’un rez-de-chaussée et deux étages, comprenant 18 guichets et deux logements dont les travaux sont achevés et la réception se sera dans quelques jours. Tous ces bureaux, a-t-il ajouté, ont bénéficié en outre de l’installation de nouveaux équipements dotés de nouvelles technologies à l’image lignes « IBP » et la « fibre-optique » Il y’a lieu de rappeler que plus de 10 bureaux de poste, tous fonctionnels, ont été construits ou ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’extension dans les zones rurales de Louiza (Fornaka), Ouled Baroudi (Sidi Lakhdar), Ouled Chaffaâ (Bouguirat), Ouréah (Mazagran), Enaro, (Mansourah), Ouled Hamou (Kheir Eddine), Saf-Saf et Souaflia. ‘’Nous œuvrons pour le long terme, il n’y’a pas un bureau de poste qui ne se compose pas de 5 guichets. Tout cela pour se rapprocher davantage des citoyens dans la wilaya de Mostaganem, par la prise en charge des doléances de notre clientèle, et une meilleure qualité de service’’, a-t-il conclu