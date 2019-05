MOSTAGANEM : Inauguration du premier bureau de Poste itinérant

Le wali de Mostaganem, M.Rebhi Abdenour en présence du directeur d’Algérie poste de la wilaya M.Benosmane Bendhiba ainsi que des cadres de cette direction, a procédé hier lundi, dans la matinée, au niveau du siège de la wilaya, à l’inauguration du premier bureau de poste itinérant. Installé dans un bus fabriqué par une société nationale, ce bureau ambulant est destiné à sillonner tous les quartiers de la ville, ainsi que les localités enclavées de la wilaya. En effet, cette louable initiative, qui fait partie d’un projet national lancé par la direction générale d’Algérie Poste, touchant plusieurs wilayas dont celle de Mostaganem, a été accueillie favorablement par la population et plus particulièrement les usagers de la poste puisqu’elle est venue à point nommé, notamment à quelques jours de la fête de l’Aïd El-Fitr et à l’approche de la saison estivale. Considérée comme la première du genre au niveau de l’Afrique, cette initiative a pour objectif de faciliter et de rapprocher des clients les services d’Algérie Poste, comme l’avait indiqué M. Benosmane Bendhiba, directeur de l’unité d’Algérie Poste de la wilaya de Mostaganem lors d’une déclaration faite à la presse à l’occasion de la mise en service, hier.