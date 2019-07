MOSTAGANEM : Inauguration de deux bureaux de Poste

En effet, un bureau de poste moderne du 3ème degré, baptisé sous le nom de « Douidi Hamou » a été inauguré dans une ambiance de joie au niveau de la commune de Benabdelmalek Ramdane. Ce nouveau bureau qui était le siège de l’EX APC de la commune, a bénéficié de l’installation de nouveaux équipements, en plus de nouvelles technologies à l’image des lignes « IBP » et de la « fibre-optique ». Il est composé d'une salle d'attente équipée de plusieurs chaises et de quatre guichets. Durant cette même journée, la délégation s’est rendue au niveau de la commune de Sidi Lakhdar , où ils ont procédé à l’ouverture d’un bureau de poste sous le nom de « Ouled El Baroudi », après avoir subi une opération de rénovation et de réhabilitation globale. Ce bureau de poste au code postal 27 038 a bénéficié d’une opération d’extension et d’installation de nouveaux équipements pour une population de plus en plus nombreuse. Ce nouveau bureau est composé d'une salle d'attente équipée de plusieurs chaises et de deux guichets. Ces types d'infrastructures viennent de renforcer et améliorer la qualité du service public au niveau de ces régions. Dans ce même contexte ,le directeur nous a indiqué qu’il a été procédé au lancement des travaux d’un nouveau bureau de poste à Sidi Ali en date du 21/07 /2019 , car le secteur d’Algérie poste a bénéficié dans le cadre de l’exploitation et la récupération du foncier urbain et les assiettes de terrain vacantes, de 6 infrastructures dont ceux de « Rewawna » (Commune de Ben Abdelmalek Ramadane), à cela s’ajoute un siège relevant de la garde communale au niveau de la commune de Sirat et l’ancien siège des impôts , sis au centre ville de Mostaganem . Le réseau des bureaux de poste de Mostaganem (objectif d'atteindre 79 bureaux d'ici la fin de l'année ) a été soutenu par cinq nouveaux bureaux au cours du premier semestre de cette année à travers les communes de Mostaganem y compris au niveau de Bouguirat , Sirat , et Benabdelmalek Ramdane, car deux nouvelles constructions ont été lancées au niveau de la Salamandre avec un taux d’avancement de 75%, et la deuxième au niveau de Kharrouba « Hai Essalem » Le programme d’Algérie Poste en 2019 comporte plusieurs opérations notamment la pose et installation de 31 distributeurs automatiques ( actuellement 23 distributeurs), de nouveaux procédés de paiement de factures de l’Agence algérienne des Eaux via les bureaux de poste de commandes de carnets de chèques CCP et de paiement de factures d’Algérie Télécom, via l’Internet, ainsi que la nouvelle opération de virement lancée récemment « Compte à compte »la direction d’Algérie Poste a régularisé plusieurs employés issus du DAIP et a pu recruter plus de 120 employés depuis l’année de 2017. Rappelons que ces deux dernières années Algérie Poste Mostaganem a pu ouvrir 12 bureaux de postes en plus de 07 nouveaux bureaux de Postes sont en cours de construction à travers la wilaya, 27 bureaux de postes ont subi des aménagements, réhabilitations et extensions. S’ajoute à cela, le bureau de poste itinérant qui est entré en service récemment, car ce bus poursuit toujours ses actions, lequel a sillonné plusieurs lieux de la ville de Mostaganem, à forte affluence de citoyens, en plus de plusieurs régions rurales. Ce bureau ambulant est composé d’une salle d’attente et de deux guichets ainsi que de tous les équipements nécessaires pour offrir des services de la poste aux clients en toute sécurité, notamment les opérations financières relatives aux retraits et versements d’argent et aux paiements des factures des entreprises conventionnées, dont l’Algérienne des eaux et Sonelgaz, il comprend les derniers équipements opérationnels et sécuritaires, et doté d’une connexion internet par satellite et mobiconnect, ainsi que de panneaux photovoltaïques. Tout cela pour se rapprocher davantage des citoyens dans la wilaya de Mostaganem, par la prise en charge des doléances de notre clientèle, et une meilleure qualité de service.