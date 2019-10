MOSTAGANEM : Inauguration d’un bureau de Poste à la Salamandre le 1er novembre

A la grande satisfaction des citoyens, un bureau de poste moderne, bâti au niveau du quartier de la Salamandre sera inauguré le 1er novembre prochain, a-t-on appris du directeur d'Algérie poste de la wilaya, "M, Benosmane Bendehiba. Cette date coïncide avec la commémoration du début de la révolution. En effet, l'évènement sera marqué par des cérémonies de recueillement et des expositions autour de la guerre d’Algérie. Notons que ce nouveau bureau, a bénéficié de l’installation de nouveaux équipements, en plus des nouvelles technologies, à l’image des lignes « IBP » et de la « fibre-optique ». Ce dernier est composé d'une salle d'attente équipée de plusieurs chaises et de plusieurs guichets. Ces types d'infrastructures vont sans doute renforcer et améliorer la qualité du service public au niveau de la wilaya. Le réseau des bureaux de poste de Mostaganem (objectif d'atteindre 79 bureaux d'ici la fin d'année ) a été soutenu par cinq nouveaux bureaux au cours du premier semestre de cette année, à travers les communes de Mostaganem y compris au niveau de Bouguirat , Sirat , et Benabdelmalek Ramdane, à cela s'ajoute d’autres bureaux au niveau de Kharrouba « Hai Essalem » Le programme d’Algérie Poste en 2019 comporte plusieurs opérations, notamment, la pose et l’installation de 31 distributeurs automatiques de billets de banque (actuellement 23 distributeurs), la mise en place de nouveaux procédés de paiement de factures de l’Agence algérienne des Eaux via les bureaux de poste de commandes de carnets de chèques CCP et de paiement de factures d’Algérie Télécom, via l’Internet, ainsi que la nouvelle opération de virement lancée récemment « Compte à compte ». La direction d’Algérie Poste a régularisé plusieurs employés issus du DAIP et a pu recruter plus de 120 employés depuis l’année 2017. Rappelons que ces deux dernières années, Algérie Poste Mostaganem a pu ouvrir 12 bureaux de poste en plus de 7 nouveaux Bureaux de Poste qui sont en cours de construction à travers la Wilaya, 27 bureaux de postes ont subi des aménagements, réhabilitations et extensions. S’ajoute à cela le bureau de poste itinérant qui est entré en service récemment.