MOSTAGANEM : Importation d’environ 38.000 tonnes de semences de pommes de terre

Selon la direction des services agricoles, une quantité de38 .000 tonnes de semences de pommes de terre environ sera importée, en prévision de la saison agricole 2020-2021. En effet, la quantité de différents types de semences de pommes de terre, importée des Pays-Bas, de la France et du Danemark a atteint jusqu'à présent près de 38 000 tonnes, notant que l’opération a débuté en octobre dernier. Il est prévu que la quantité de semences de pommes de terre importée via le port de Mostaganem, destinée à couvrir les besoins à travers le territoire national, dépasserait les 90 000 tonnes. A peine arrivées, ces graines importées au port de Mostaganem, seront soumises aux analyses du laboratoire de la station régionale de la protection des végétaux (SRPV), afin de s’assurer de leur qualité semencières et phytosanitaires. Une fois, les semences autorisées à sortir du port, feront l'objet d'analyses complémentaires au niveau des sites de stockage avant la délivrance de la licence de vente. Les prix des semences sur le marché national durant cette saison restent à la portée de l’agriculteur, vu que le prix d’un quintal de semences de variétés "Rudolf", oscille entre 15 000 et 20 000 dinars. Par ailleurs, notons que la plantation de ce tubercule de la variété Spunta, s’effectue normalement, fin octobre, début novembre, dont le prix du quintal est moins cher que la variété Rudolf. Celle-ci donnera une production entre 600 et 700 q/ ha. Il est utile de signaler qu’il a été planté 1750 ha de pommes de terre saison et récolté 240 ha de ce produit dont le rendement varie entre 200 et 300 quintaux.