MOSTAGANEM : Hommage aux femmes de ménage

L'Association Souboul El Kheirate continue ses actions caritatives en faveur des démunis et nécessiteux à Mostaganem où elle vient d'honorer et de rendre hommage aux femmes de ménage de la maternité ‘’Lalla Kheira’’, en leur offrant des présents à titre symbolique et ce pour les encourager et leur faire savoir que leur travail à une grande importance, vu que notre religion insiste sur la propreté et que leur rôle est primordial pour la santé dans cette maternité en faveur des femmes qui viennent accoucher. La présence des imams Belkhefa Menaouer, Salah Eddine Reguig, Hamou Habin et Alioui Mohamed qui est l'initiateur de cette initiative, dont les cours et bénéfiques prêches sont des encouragements dans ce sens. Lors de notre visite des lieux, nous avons constaté la propreté qui règne dans l'ensemble de cette structure sanitaire d'où nos félicitations à Mme la directrice et le responsable chargé de l'hygiène et de la sécurité. En conclusion, il faut rappeler que l'association Souboul El Kheirate, depuis le mois de Ramadan où ses actions sont en continue où elle s'occupait des SDF, un travail bénévole à encourager.