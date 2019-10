MOSTAGANEM : Hommage aux associations d’aide aux cancéreux

La rencontre avec des cancéreux est une épreuve difficile qui confirme que la maladie du cancer mérite d’être soutenue et guidée, médicalement, financièrement, affectueusement... Il n’y a pas un jour où cette pathologie tueuse ne fasse ses victimes de tous les âges, en réveillant ses cellules cancéreuses, affectant les organes de personnes vulnérables, leur causant un choc terrible. C’est avec l'émergence de cette catégorie de malades que les associations d’aide aux cancéreux sont nées à Mostaganem et ailleurs pour se proposer aide et assistance aux personnes atteintes de cancer. Ces dernières à qui nous rendons hommage, reposent sur des valeurs fondamentales, telles : le respect du malade, sa guérison et la solidarité entre citoyens... Tout en organisant une meilleure approche, elles font tout pour donner une visibilité sociale, en œuvrant dans leurs espaces de sociabilité pour trouver des solutions en termes d’actions avec tout ce qui peut être utile pour les malades et leurs familles, à l’exemple, des soins médicaux, visites médicales, examens, radios, analyses, scintigraphies…Extrêmement motivées , grâce à des gens d’exception tels que bienfaiteurs, donateurs, bénévoles…, qui méritent un grand témoignage de gratitude et de respect, que ces associations , sont engagées à faire tout leur possible pour aider à la prise en charge de ces malades du cancer et de leurs parents. Ces dernières qui donnent pour aider, pour faire plaisir également pour contribuer à apporter un peu de lumière et d’espoir aux malades sans rien attendre en retour, ont su mettre en œuvre, leurs compétences et également une vocation au service des cancéreux, en cherchant à développer une prise en charge médicale et financière. Pour ce faire, les associations ont besoin de tout le monde pour venir en aide à tous ces malades qui peuvent être un ami, un proche, un père, un fils, une fille, … Rendons- leur hommage pour le bonheur de toutes les familles qui ont besoin d’un coup de main en ce mois rose, de l’espoir et du dépistage précoce du cancer de sein…. ‘’Octobre rose’’ une occasion pour rendre hommage aux associations de Mostaganem et mondiales d’aide aux malades atteints de cancer.