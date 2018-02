MOSTAGANEM : Hommage au boxeur Benabed Berrabah

C’est aujourd’hui, qu’un vibrant hommage sera rendu à la gloire de la boxe, M.Benabed Berrabah, un puncheur talentueux, et ex-champion. Ce dernier, a été médaillé de la boxe mostaganémoise, à plusieurs reprises au cours des galas que la ville organisait au palais des sports de Tigditt. Il a été également, en fin de carrière, un excellent éducateur, en mettant son capital d’expérience au service des jeunes qu’il a formé et dont plusieurs ont été des champions dans ce noble sport. C’est en ce sens, que Mostaganem tient énormément à lui offrir toute la gratitude qu’il mérite, en lui organisant une fête mémorable et digne de lui. Un riche programme a été établi, pour célébrer son anniversaire, que le siège de l’APC de Mostaganem abritera, en présence des autorités locales, de ses amis et toute la famille sportive de Mostaganem, dès 15 heures de cet après-midi.