MOSTAGANEM : Hausse des capacités de stockage des céréales

La capacité de stockage des céréales et des légumineuses dans la wilaya de Mostaganem est passée, au titre de la saison agricole 2019-2020 à 2.3 millions de quintaux, a-t-on appris, mardi, d’une source auprès de la direction de la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS). La capacité de stockage dans la wilaya est passée de 1,3 million de qx l’an dernier à 2,3 millions de qx actuellement. Les capacités de stockage actuelles suffisent amplement aux récoltes des producteurs de la wilaya de Mostaganem et allègent la pression sur les silos, a-t-en ajouté avant de faire savoir qu’en plus des engins mobilisés pour la campagne moisson-battage, tous les moyens humains et matériels sont réunis depuis le début du mois juin pour assurer le transfert et le stockage de la récolte dans les différents points désignés à cet effet dans la wilaya. Concernant les mesures prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus dans les différentes infrastructures de la CCLS, la source a indiqué que tous les équipements de protection ont été mis à la disposition des employés en plus de la désinfection régulière des structures et l’instauration rigoureuse de la distanciation physique.