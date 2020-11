MOSTAGANEM : Fornaka fait honneur à Rafik Saïfi

La paisible ville de Fornaka située à 27 km de Mostaganem a fait honneur au footballeur international algérien, Rafik Saïfi et son équipe composée d'anciens joueurs internationaux à l'occasion d'une journée dédié aux anciens gloires footballistiques de Fornaka comme l'ancien portier du Widad et de Fornaka le défunt Grich Mohamed dit ‘’Hamsista’’ et l'ancien stoppeur le défunt khadem Benatia dit ‘’Hamou’’, les défunts Keroum Brahim , Gouyou Brahim,Mimoun et l'arbitre de ligue 1 le défunt Chaa Abdelkader. Étaient présents également les anciens stars de Fornaka tels que Rachid Messaoud et Koubich Mokhtar dit ‘’Djelloul’’, l’actuel maire de Fornaka ainsi que l'ancien dirigeant de l'équipe Mohamed Tahra. Les anciens joueurs de Stidia ont honoré de leurs présence ce gala sportif commémoratif, il s’agit Boufedha Mokhtar, Ayache Houari et Dahou. Deux anciens arbitres internationaux ont été également parmi l'assistance Djabellah et Belbah. Plusieurs anciens joueurs, à l’image de Rafik Saïfi, Amar Amour, Berguigua, Hadj Aïssa, Moussouni, Drioueche, Karim Ghazi et bien d’autres ont participé à cette rencontre. Notons que le footballeur international algérien, Rafik Saïfi,retraité depuis 2012 et qui évoluait au poste d'attaquant. Il a été élu Ballon d'Or algérien en 2008. Il compte 64 sélections en équipe nationale entre 1998 et 2010.