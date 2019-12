MOSTAGANEM : Formation des nouveaux enseignants pendant les vacances

La direction de l’éducation de la wilaya de Mostaganem organise, à partir du samedi prochain, le 21 de ce mois, avec les vacances d’hiver, une session de formation au profit des nouveaux enseignants de la liste additive appelés récemment, des trois paliers de l’enseignement (primaire, moyen et secondaire), au niveau de l’institut de formation des fonctionnaires de l’éducation « Ben Zahra El Ghali » . A cet égard, les enseignants sont invités à consulter les listes nominatives, au niveau des directions de leur établissement, pour recevoir leur convocation. Au cours de ce stage de formation, les nouveaux enseignants actualiseront et approfondiront leurs connaissances pédagogiques dans les différentes matières scolaires des programmes prévue. Cette formation met l’accent sur les critères de la pratique de classe et de simulation à partir de situations en classe devant permettre l’intégration des acquis pour un bon développement des compétences, l’utilisation d’une pédagogie de formation basée sur la participation et l’interaction pour l’amélioration de leurs compétences professionnelles ainsi que la maitrise dans la gestion des groupes pédagogiques. Il s’agit notamment de mettre les stagiaires dans des situations pratiques réelles pour les aider à établir des outils pédagogiques à utiliser dans les pratiques professionnelles. Le but de cette formation vise aussi le développement de l’esprit d’innovation par le biais d’activités diverses afin qu’ils s’investissent dans l’auto-formation en les encourager à avoir le sens de l’initiative et de la créativité ; notamment, fournir les conditions d’évaluation du degré de la réalisation des objectifs et l’efficacité. Quant à l’encadrement, il est assuré par plusieurs des inspecteurs et enseignants formateurs.