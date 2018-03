MOSTAGANEM : Forêts : Promotion d’investissement en apiculture

Dans le cadre de la politique de l’investissement en milieu forestier, notamment l’exploitation et le développement de l’apiculture, la Conservation des forêts a initié un programme en direction de jeunes qui sont à la recherche d’une activité lucrative dans les zones boisées. A cet égard, les services des forêts se proposent de leur accorder, sous forme d’un bail de concession ,surface complantée en essences forestières à l’intérieur de laquelle ils pourront investir dans le domaine de l’élevage d’abeilles, pour la production de miel et autres produits de la ruche, dignes d’intérêts. La conservation des forêts a ainsi délimité et réservé cinq (5) espaces du domaine national forestier, à travers la wilaya, qu’elle met à la disposition des futurs investisseurs. La localisation de ces espaces en question sont, comme suit : la Macta ;Ouled Moussa ; Ouled Boukhatem ( forêt de Bourahma de Sidi Ali) ; Ard el khadra ( forêt de Zerifa de sidi Ali) ; Agboub (Aïn-Tédelès) .Par ailleurs, la Conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem informe les intéressés désireux de s’intégrer dans ce programme promotionnel d’investissement, dans l’apiculture, en milieu forestier, qu’ils doivent se rapprocher des Subdivisions des forêts les plus proches et ce, pour de plus amples informations sur la marche à suivre.