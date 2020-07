MOSTAGANEM : Ensemencement de 2000 alevins de Tilapia Rouge à El Haciane

La wilaya de Mostaganem dispose de potentiels humains et naturels favorables au développement de la production de larves et d’alevins de poissons d’eau douce. Les commercialiser à travers le pays et dégager des opportunités d’emplois, c’est contribuer à l’autosuffisance et au développement de l’économie nationale, à travers une diversification des produits aquacoles. Dans ce contexte, une opération d’ensemencement de 2000 alevins de poissons d’eau douce de l’espèce « Tilapia Rouge » ainsi qu’une quantité suffisante d’aliments de poissons, a été lancée avant-hier au niveau d’un bassin d’irrigation agricole d’un particulier, situé dans la commune « El Haciane » daïra de Ain Nouissy. Supervisée par la direction de la Pêche et des ressources halieutiques, en coordination avec la direction des services agricole et la Chambre de la pêche et l’aquaculture de Mostaganem, une initiative visant à accompagner les investisseurs dans le milieu agricole à titre expérimental et voir les résultats de l’opération en octobre prochain. L’opération en question a pour objectif d’encourager l’aquaculture et son intégration dans l’activité agricole à travers la wilaya, de renforcer la production de poissons pour satisfaire la forte demande de consommation des citoyens, en plus d’exploiter les eaux des bassins aquacoles, riches en matières organiques, dans la fertilisation des sols agricoles, a-t-on indiqué .Elle entre dans le sillage de la campagne nationale d’ensemencement de poissons qui s’étale de mai à septembre et s’insère aussi dans le cadre des orientations de la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture. Les efforts déployés par les agriculteurs de la région augurent de perspectives de développement de la filière avec professionnalisme, à travers la constitution de coopératives activant dans les segments de la production agricole et de la commercialisation de produits aquacoles et halieutiques.