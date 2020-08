MOSTAGANEM : Enregistrement de 80% du taux d’humidité

Ces derniers jours, la wilaya de Mostaganem a enregistré un taux très élevé d’humidité, estimé à 80%, ce qui a provoqué une sensation d’inconfort. Les températures enregistrées depuis la semaine dernière au niveau de la wilaya de Mostaganem sont les plus élevées depuis le début de l'été. Le mercure affiche des températures dépassant les 45° dans certaines régions. Le temps est également torride sur les villes côtières avec un taux d'humidité très élevé, dépassant les 80%. Et ce n'est pas fini, les mostaganemois devront s'armer de beaucoup de patience, car cette vague de chaleur durera jusqu'à la fin du mois. Ainsi, les spécialistes expliquent que par temps chaud, notre corps doit maintenir sa température interne à 37°C. Pour cela, notre organisme produit de la sueur qui s’accompagne d’une évaporation à la surface de la peau conduisant à un rafraîchissement. Lorsqu’il y a beaucoup d’humidité dans l’air, la sueur ne s’évapore pas aussi rapidement. L’évaporation s’arrête même complètement lorsque l’humidité relative atteint 90%. Dans ce cas, la température du corps augmente et entraîne une sensation d’inconfort. Face à cette situation, ces mêmes spécialistes recommandent un certain nombre de bons gestes à avoir pour éviter de trop transpirer en cas de chaleur. Évitez de boire trop chaud ou trop froid, buvez des boissons à température ambiante, compensez avec un ventilateur ou un éventail, portez des vêtements amples et en fibre naturelle, portez des chaussures ouvertes, prenez plusieurs douches froides par jour.