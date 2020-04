MOSTAGANEM : Encore des batailles rangées à la cité Radar

Encore une fois, la violence a été, hier, au rendez-vous à la nouvelle cité « Hai El Wiam » (ex-Radar) à Mostaganem. Après une accalmie qui a duré quelques jours à la faveur des arrestations opérées par les services de sécurité dans ce dit quartier, voilà que les batailles rangées entre les gangs et les rixes reprennent de nouveaux. Des jeunes inconscients se sont organisés en bandes munies d’armes blanches, de barres de fer et de gourdins se sont bagarrés entre eux . Des rixes éclatent tous les jours entre des jeunes animés par une volonté de provoquer et de nuire, selon des témoignages recueillis. Les habitants, quant à eux, interpellent les autorités concernées pour intervenir efficacement et mettre fin aux agissements criminels de ces malfaiteurs , tout en demandant à ce que le dispositif sécuritaire soit renforcé afin d'atténuer un tant soit peu le nombre des délinquants qui représente un véritable danger pour eux et pour leurs enfants.