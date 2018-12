MOSTAGANEM : Encore 48 ‘’harragas ’’ dont 2 femmes et 5 enfants

Quelque 48 ‘’harragas’’ dont deux femmes et cinq mineurs ont été interceptés, hier mercredi 05 Décembre 2018, en matinée, au large des côtes de Mostaganem par les éléments des gardes-côtes, a-t-on appris de source sécuritaire. Ces harragas étaient divisés en deux (02) groupes distincts à savoir que la première embarcation contenait neuf (09) personnes, quant à la deuxième embarcation, elle était composée de 39 personnes dont deux (02) femmes et cinq (05) mineurs qui prirent le départ à partir d’une des plages de la région Est de Mostaganem vers une destination européenne et c’est là où les éléments des gardes côtes les ont interceptés. Après les procédures d’usage, ces candidats à l’émigration clandestine furent remis aux éléments de la gendarmerie nationale.