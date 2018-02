MOSTAGANEM : En deux semaines, un 3ème corps rejeté par la mer

En ce début d’année 2018, la mer continue de rejeter des corps de victimes de la ‘’harga ‘’ aux abords de la côte Mostaganemoise, allongeant ainsi la liste .En effet, en l’espace de (2) deux mois, le corps d’un 3eme jeune homme vient d’être repêché. De source autorisée apprend-t-on, c’est au milieu de la journée du 13 février courant, qu’un pêcheur aurait signalé la présence d’un corps humain flottant sur les eaux côtières, à proximité de la baie de sidi Medjdoub ceci, à une distance approximative de 5 kilomètres, au nord du port commercial de Mostaganem. Informés de cette présence, les éléments de la protection civile ainsi que ceux des gardes côtes de la marine nationale, ont procédé à une intervention sur les lieux signalés et ont récupéré ainsi un corps sans vie, apparemment en état de décomposition avancée. Le cadavre a été transféré à la morgue de l’hôpital « Che Guevara » par les mêmes services d’intervention et, selon les premières constatations, il s’agirait d’un corps appartenant à un jeune homme qui serait âgé de 25 ans, environ, très probablement celui d’un candidat à l’émigration clandestine qui se serait noyé, malheureusement, au cours d’un voyage de fortune. Toujours selon la même source, il est fait état d’informations complémentaires selon lesquelles la malheureuse victime en question se serait embarquée, le 16 janvier passé et ce, en compagnie d’un groupe de jeunes. Ces ‘’harraga’’, apprend-t-on était partis de la plage de ‘’Bou Sfer’’ (Oran), au moyen d’embarcation légère, ayant à son bord notamment, trois (3) femmes dont l’une d’elles, en état de grossesse.