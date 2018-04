MOSTAGANEM : Elaboration d’un plan de prévention contre les incendies de forêts

Un budget de 32 millions de da a été alloué par la wilaya de Mostaganem en vue d’élaborer un plan de prévention contre les incendies de forêts au cours de cette année, a t on appris. Cette enveloppe financière sera réservée aux travaux liés à l'entretien des espaces forestiers et leur protection contre les incendies, les maladies, à l’entretien des voies et les sentiers situés dans la forêt et à la réhabilitation et la valorisation de la richesse de la forêt. Ces projets, qui sont actuellement en phase d'appel d'offres et de consultation, représentent plus de 300 hectares de superficies forestières à travers 13 communes sur 32 collectivités locales que dispose la wilaya et contribueront à la création de plus de 70 nouveaux emplois une fois les travaux lancés, ajoute la même source. Au cours de l'année écoulée, il a été lancé des travaux pour l’entretien de 185 hectares de forêts avec une enveloppe financière de 16 millions de da et le reboisement des poches et des espaces forestiers concernant 125 hectares avec une enveloppe financière de même valeur. Au cours de la même période, un total de 12,7 millions de da a été réservé pour le reboisement de plus de 100 hectares d’espace forestier qui ont été touchés par des incendies au cours des dernières années a t on ajouté. Ces opérations, qui concernent 12 communes et contribuent à la création de plus de 100 emplois, visent à étendre le couvert forestier et à protéger le sol contre l'érosion due aux facteurs naturels et la protection des poches forestières, ainsi que la lutte contre les incendies et les maladies des plantes. La conservation des forêts a enregistré l'année dernière, 49 incendies qui ont détruit 85 hectares de forêts et de brousses, pour une superficie totale de 32 227 ha a t on précisé.