MOSTAGANEM : Eboulement et érosion causées par les dernières pluies

Les dernières chutes de pluie ont provoqué l’érosion du sol suite aux travaux d’aménagement du réseau d’assainissement au niveau de CW 7 près de Chlailia douar relevant de la commune de Kheir Eddine que ce projet est en cours de réalisation. La terre a été amassée par le ruissellement des eaux de pluie au niveau de ce chemin de wilaya laquelle a été évacuée, d’où ce tronçon est très fréquenté par la circulation des véhicules qui relie Ain Tédelès et Mostaganem. Les éléments de la protection civile et ceux des travaux publics ont opéré ensemble chacun dans son domaine pour déblayer les différents chemins de wilaya et communaux des éboulements des roches du côté Sonagther, d’amas de sable au niveau de Chlailia et des blocs de pierres de l’effondrement du mur du cimetière pour rétablir la circulation par la gendarmerie et la police. Ces précipitations ont révélé des imperfections. Mais toujours est-il qu’elles sont bénéfiques et salvatrices pour le couvert végétal forestier et agricole en vue de régénérer le maquis forestier sinistré par les incendies de l’été dernier. La saison d’hiver s’annonce très bonne pour l’agriculture à moins qu’elle poursuive la chute au mois de février, mars et surtout avril lequel l’eau de pluie sera importante pour le développement végétatif.