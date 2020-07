MOSTAGANEM : Don prochain de 25 appareils respirateurs à la DSP

En cette période de menace sanitaire induite par le Coronavirus, le mouvement associatif et des particuliers ont œuvré à fournir du matériel de protection pour les staffs médicaux et paramédicaux. En ce sens, la wilaya de Mostaganem va bénéficier de 25 appareils de respiration artificielle selon « Mohamed Bouchareb » président du bureau de l’association des Oulémas musulmans algériens de Mostaganem qui a indiqué que cette donation sera remise prochainement à la direction de la santé de wilaya. Ce don qui est un lot de 1500 kits médicaux est une collaboration entre « Algériens-Solidaires » et l’association des Oulémas musulmans Algériens, il sera destiné à des établissements de santé impliqués dans la lutte contre le Coronavirus à travers le territoire national. D’une valeur de 40 milliards de centimes, cette aide médicale est composée de kits d’oxygénation et de ventilation « non invasive », et permettra de « soulager les malades du Covid-19 en proie à des difficultés respiratoires », a-t-il déclaré.