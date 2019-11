MOSTAGANEM : Distribution de 775 logements dont 168 promotionnels

Au cours de cette cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance de fête, le wali a procédé à la remise de 319 décisions d’aide à l’habitat rural. « Ce quota fait partie des 607 logements distribués à travers 17 communes», a-t-on expliqué. C’est la sixième opération de distribution de logements depuis le début de l’année augmentant le nombre des unités distribuées à 3171. Les bénéficiaires, qui ont reçu les clés de leurs appartements après de longues années d’attente et de patience, ont exprimé leur joie et soulagement : «J’habitais dans un misérable taudis depuis 30 ans. Aujourd’hui, ma misère a pris fin avec la remise de la clé de mon appartement. Je remercie tous ceux qui ont rendu possible la concrétisation de cette opération de distribution de logements», a indiqué l’un des bénéficiaires et ex-occupant d’une habitation précaire dans la commune de Sirat. Par ailleurs, à Kharrouba au chef-lieu de la wilaya, le wali a inauguré un projet de 168 logements réparti entre deux cités ‘’Ennasr et El-Feth’’ qui ont vu la construction de 84 logements en 3 blocs pour chacune des cités. Il s’agit de logements promotionnels de l’entreprise Reaprom. Il faut signaler que le wali Rabhi, avait ordonné, en juillet dernier, la résiliation de contrats à l’encontre des entreprises défaillantes dans la réalisation des projets de logements. Constatant de visu le retard considérable dans l’avancement des travaux, le wali a ordonné aux services concernés d’entamer les démarches en vue de la résiliation des contrats de deux entreprises et leur attribution à d’autres entreprises. Il s’agit d’une entreprise chargée de la construction des 60 logements sis à Sidi Lakhdar, et la seconde à Sirat (50 logements). D’autres ont été mises en demeure, a-t-on appris de sources concordantes. A noter qu’il y a quelques mois seulement, le wali a procédé à la résiliation de contrats pour retard de livraison de projets à 14 entreprises de bâtiment. A noter que le chef de l’exécutif a instruit de résilier ces contrats après des mises en demeure aux entreprises n’ayant pas respecté leurs engagements. Il y a lieu de signaler que les entreprises défaillantes seront portées sur la liste noire au niveau de la wilaya pour les priver d’obtenir de nouveaux contrats de réalisation de logements et le ministère de tutelle sera avisé. Le programme d’habitat en cours de réalisation dans la wilaya de Mostaganem comprend plus de 1000 nouveaux logements tous types confondus à travers les communes de la wilaya, dont certains dépassent un taux d’avancement de plus de 80%, précise notre source d’information.