MOSTAGANEM : Distribution de 500 logements de différents types

Mardi, 500 logements ont été distribués dont 270 aides à l’habitat rural, dont les bénéficiaires sont originaires de 10 communes et 230 logements locatifs publics au profit des citoyens locaux inscrits depuis 2002. Cette part de logement s'ajoute aux 1 100 logements locatifs ,635 logements promotionnels aidés et 168 logements promotionnels. Notons que 1150 décisions d’attribution de l’aide rurale ont été remises à leurs bénéficiaires, au cours de cette année. Le programme de logement de la wilaya comprend, selon le wali, M. Mohamed Abdelnour Rabhi, plus de 19 000 logements de différents types, a-t-il été annoncé.