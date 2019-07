MOSTAGANEM : Deux morts dans un accident de la route

Une femme et son enfant ont perdu la vie, ce dimanche 7 juillet dans un accident mortel survenu sur la route reliant Mostaganem –Sidi El-Bachir, précisément au niveau du centre équestre. L’accident s’est produit, lorsque leur véhicule a été percuté de plein fouet par un autre véhicule venant en sens inverse, provoquant le drame : bilan deux morts sur le coup. Aussitôt l’alerte donnée, les éléments de la protection civile et ceux de la gendarmerie se sont déplacés sur les lieux de l’incident. Les deux victimes ont été transférées vers l’hôpital territorialement compétent et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.