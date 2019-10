MOSTAGANEM : Deux jeunes dealers écroués

Dans le cadre de la lutte implacable contre les diverses formes de criminalité et notamment, celle de trafic de drogues en tous genres, se fait dans la vigilance de tous les instants par les services de sécurité .Et si les opérations se suivent, elles ne se ressemblent pourtant pas et c’est ainsi que la brigade mobile de la police judiciaire de Mostaganem vient de mettre fin à l'activité de deux (2) individus en possession de psychotropes pour la revente. Lors d’une opération de patrouille des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Mostaganem, au niveau de rond-point des 300 logements du quartier de Tigditt, leur attention a été portée sur deux suspects, âgés de 23 à 28 ans, originaires de la wilaya de Mostaganem. Se sentant approchés, l’un d'eux a jeté son bonnet de sport dans lequel se trouvait un sac en plastique contenant une quantité de substances psychotropes estimée à 35 comprimés. Soumis à une opération de fouille de corps, il a été découvert dans la poche de son pantalon deux (2) comprimés de substance hallucinogène ainsi qu’une somme de 5 000,00 dinars, considérée comme un revenu provenant de ventes de drogue. Les suspects ont été présentés par-devant M. le Procureur de la République de Mostaganem avec le dossier d’accusation, transmis alors au juge siégeant, pour comparution immédiate. A l’issue du procès qui eut lieu, un mandat de dépôt a été délivré par ce juge pour l’incarcération des deux prévenus au regard du chef d’accusation de détention et vente de psychotropes, retenu contre- eux.