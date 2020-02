MOSTAGANEM : Deux étudiants mozambicains se convertissent à l’Islam

Deux jeunes étudiants de nationalité mozambicaine ont embrassé la religion du prophète Mohamed (QSSSL) à Mostaganem, précisément à la mosquée des 300 logements ‘’Ibn Hassanayn’’. Il s’agit de Anlaue Marçio de Mario, né en 1997, qui a choisi le prénom de Abdellah et de Mario Dario Alfredo, né en 1999, qui se prénomme désormais Mohamed. Les deux étudiants sont originaires de Maputo, capitale du Mozambique. Rappelons que le 1er février dernier, un ressortissant français âgé de 37 ans s'est converti lui aussi à l'Islam. La conversion a eu lieu dans la mosquée ‘’El Kawter située au quartier Kharrouba, en présence de l'imam et de plusieurs fidèles. Au cours de la cérémonie, Youcef (le nouveau prénom qu'il a choisi) a récité devant un parterre de fidèles la «chahada» l’un des principaux piliers de l’Islam. Auparavant, ce ressortissant français, portait les nom et prénom « Guillaume Krebs ». Ce dernier a confié que sa vie n’avait aucun sens avant d’embrasser l’Islam. "Ce jour sera pour moi mémorable et un tournant décisif" dans ma vie et je pourrai dorénavant assimiler les préceptes de l'Islam et les enseignements du prophète Mohamed (QSSL)", a déclaré Youcef, A la fin de la prière, tous les fidèles l’ont félicité et embrassé.