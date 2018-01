MOSTAGANEM : Deux chutes mortelles en une seule journée !

Apparemment, nul n’est à l’abri d’un accident et certains d’entre-eux, sont mortels et c’est ce qui vient de se produire malheureusement à Mostaganem, en deux endroits différents. Le premier cas qui s’est produit lundi passé concerne un travailleur étranger, âgé de 37 ans, originaire de l’Equateur, employé d’une Société Espagnole spécialisée dans la pose de verrerie. En effet, selon les informations de notre source, le travailleur en question aurait perdu la vie, accidentellement, à la suite d’une chute qu’il a faite à partir du 8ème étage d’un hôtel, en construction dans l’enceinte du Parc de détente et de loisirs ‘’Mostaland’’ de Kharouba. Vers la mi-journée d’avant-hier. Les secours de la protection civile de Mostaganem sont arrivés immédiatement qui ont évacué l’accidenté vers l’hôpital ‘’ Che Guevara ‘’. Alertés, les services de la Sureté nationale, ont entamé de suite, une procédure d’enquête pour déterminer les circonstances de cet accident ayant entrainé le décès de la victime en question. D’autres parts, notre source rapporte qu’une femme âgée de 91 ans, a perdu la vie, elle aussi, à la suite d’une chute accidentelle du 4eme étage du balcon du domicile familial lequel est situé dans le village de Stidia, située à une quinzaine de kilomètres de Mostaganem.