MOSTAGANEM : Deux arrestations en flagrant délit de vol

Les éléments des forces de la police judiciaire relevant de la 4ème sureté urbaine auprès de la sureté de wilaya de Mostaganem ont réussi à l’arrestation de deux personnes suspectes pour vol en flagrant délit a t on appris de sources sécuritaires. L’opération d’interpellation est intervenue à la suite d’une ronde nocturne menée par les mêmes services de police aux alentours d’une heure du matin au niveau du quartier « la Salamandre », où la présence de deux suspects fut attirée par les éléments de la police alors qu’ils étaient en train de dépouiller un véhicule de marque « Renault Symbol» de ses accessoires où ils étaient appréhendés en flagrant délit, les enjoliveurs de la voiture entre leurs griffes a t on ajouté. Les deux suspects furent conduits ensuite au siège de la sureté pour prise de déclarations dont il s’agit des dénommés : S.K, âgé de 19 ans et A .Ma, âgé de 67 ans. Pour les griefs de constitution de bande de malfaiteurs, vol d’accessoires automobiles en flagrant délit à la faveur de la nuit, les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, où le premier accusé a écopé de 03 ans de prison ferme assortie d’une amende de 30000 dinars, alors que le second suspect a été libéré.