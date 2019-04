MOSTAGANEM : Détection d’une maladie de l’olivier

Dans le cadre du programme de vulgarisation et de sensibilisation des agriculteurs, sur les différents traitements agricoles, un bulletin d’avertissement agricole sur les traitements de la maladie de tavelure de l’olivier (l’œil de paon) a été mis à disposition par l’Institut national de la protection des végétaux de Mostaganem (INPV), ce bulletin d’alerte datant du 01/04/2019 a été transmis aux oléiculteurs. En effet, les services de la station régionale de protection des végétaux de la wilaya de Mostaganem ont décelé récemment les symptômes de cette maladie sur les feuilles de l’olivier, ce champignon est l’une des maladies fongiques les plus redoutables qui affectent l’olivier. Des méthodes de traitement ont été mises à disposition des agriculteurs afin d'éviter une propagation de cette maladie et pour faire face contre les dégâts que peut provoquer le parasite. Il nécessite de ce fait un traitement préventif de type fongicide approprié. Toutefois, en raison du taux d'humidité élevé et les importantes chutes de pluies qui se sont abattus ces derniers jours sur la wilaya, ce tubercule pourrait être attaqué par la maladie de tavelure de l’olivier (l’œil de paon) qui se propage d'une façon provoquant ainsi la défoliation massive de l’arbre.