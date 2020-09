MOSTAGANEM : Des projets de développement à la commune de Mesra

La commune de Mesra dans la wilaya de Mostaganem a bénéficié de plusieurs projets qui sont en cours de réalisation, dans le cadre du plan communal de développement de ses localités. En effet, certains d’entre eux connaissent un retard dans leur réalisation, ce qui a poussé les responsables de la commune de demander l’intervention de la wilaya, en vue de booster la cadence de développement, accélérer le rythme des travaux et livrer les projets dans les délais impartis . Parmi ces projets, on note celui de l’école d’« Ouled Moumen » où les travaux sont en cours pour la réalisation de 6 classes. L’objectif de cette opération est de soulager la pression qui pèse sur l’école « El Wahat » notamment, le problème de surcharge des classes durant l’actuelle rentrée scolaire. A cela s’ajoute, les opérations d’aménagement de la cour, l’infrastructure sanitaire et le logement de fonction. Le 2 ème projet concerne le revêtement et le bitumage du chemin communal situé au douar « Ouled Djebbour », sur une distance de 1,5 km, menant vers le centre de la commune. Outre le désenclavement des zones d’ombre, l’opération vise à faciliter la circulation des véhicules, notamment à travers ces régions aux rudes conditions climatiques, en hiver surtout, rendant difficile le déplacement des élèves vers leurs établissements scolaires. Il y’a lieu de signaler que des actions similaires ont également été lancées à travers les zones d’ombre recensées par les services de la wilaya, et considérées comme prioritaires. D’autres opérations sont lancées, tels que le revêtement des voies et trottoirs de l’hôpital de Mesra. Il a été procédé également à la réalisation du réseau d’assainissement au niveau de l’école primaire et lycée, situés au centre-ville de la commune. Notons que les efforts de développement dans les zones d’ombre de la daïra de Mesra , wilaya de Mostaganem , visent à répondre aux préoccupations de la population locale et assurer un développement harmonieux de ces régions.